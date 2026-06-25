「HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARYスペシャル舞台あいさつ付き上映会」が24日、都内劇場で行われ、AKIRA、NAOTO、白濱亜嵐、川村壱馬、吉野北人、脚本の平沼紀久、さらにサプライズでHIROが登壇した。イベント中には最新映画「HiGH＆LOW THE新世界」を27年に公開する他、ライブ開催も発表された。HIROは映画を「皆さん満足いくような、サプライズがいっぱい盛り込まれている作品」といい、AKIRAはライブを「新世界という映画のタイ