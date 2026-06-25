25日発表の『オリコン上半期ランキング2026』で、5人組グループ・M!LKの『爆裂愛してる / 好きすぎて滅！』が『作品別売上数部門』の『合算シングルランキング』で自身初の1位を獲得。メンバーが喜びのコメントを寄せました。収録曲のうち、『爆裂愛してる』は『ストリーミングランキング』で期間内再生数1億3196.2万回で8位に入り、『好きすぎて滅！』は、期間内再生数1億9272.3万回で2位にランクインしました。そして、この2曲を