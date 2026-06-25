M！LK佐野勇斗（28）が24日、都内でスキンケアブランド「ドクターシーラボ」新ブランドアンバサダー就任式に出席した。25日から放映開始のTVCMでは透明感あふれる肌を披露。「僕もさっき見ましたが、めちゃくちゃ“イイじゃん"」と、ヒット曲でおなじみのポーズで会場を盛り上げた。また、26年上半期はグループで「MUSIC AWARDS JAPAN」で5冠を達成。「あの舞台にメンバー全員で立てたことは輝かしい思い出」と笑顔を見せた。