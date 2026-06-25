日本代表がチュニジアに４-０で勝利した。スコアだけでなく、内容においても申し分なかった。この試合はワールドカップ1000試合目というメモリアルゲームでもあったが、その大舞台にふさわしいパフォーマンスを日本は披露した。この試合をメキシコ・モンテレイのスタジアムで取材した林陵平さんが徹底レビューをする。【チャレンジングな采配で得点を量産】森保一監督はこの試合、初戦のオランダ戦から４人を入れ替えた。特