KISS OF LIFEのナッティが、圧巻のプロポーションを披露した。ナッティは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。【写真】ずっしり“重量感”…ナッティの反則級ボディ公開された写真には、赤いヘリコプターを背景に、クールなポーズを決めるナッティの姿が収められている。ナッティは、ホワイトのタンクトップにグレーのハーフパンツを合わせたスポーティーなスタイリングを披露。体にフ