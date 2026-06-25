読者から寄せられた衝撃エピソードをご紹介。失恋続きで落ち込んでいた主人公のもとに、ある日突然、見知らぬ男性から不気味なメッセージが届きます。なぜ自分の連絡先や恋愛事情を知っているのか――。真相を追ううちに、思いもよらない人物の裏切りが明らかになるのでした。失恋続きの私に届いた、見知らぬ男性からのメッセージ当時の私は、気になる相手ができるたびに「実は彼女がいた」と後から判明し、失恋を繰り返していまし