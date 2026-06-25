この夏、サーティワン アイスクリームと大人気ゲーム「どうぶつの森」が初のコラボレーションを実現♡2026年7月1日から7月31日までの期間限定で、ゲームの世界観を再現した新作フレーバーや限定デザインの商品が続々登場します。アイスクリームはもちろん、かわいいグッズ付き商品やアイスクリームケーキまでラインアップ。サーティワンのお店でもゲ}