「ミスヤングチャンピオン2026オーディション」の決勝が幕を開け、激戦の予選を勝ち抜いた13人のファイナリストが、23日発売の『ヤングチャンピオン』14号（秋田書店）の巻中グラビアに登場した。グラビア界の新たなスター誕生を懸け、グランプリ3枠を争う熱戦がいよいよ佳境を迎えている。【別カット】艶やかな目線で美ボディ披露 “最強バレリーナ美女”高鶴桃羽も登場毎年多くの注目を集める同オーディション。今年も多数の