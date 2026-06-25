総務省の有識者会議は２４日、ポイントなどの特典狙いで携帯電話の通信会社間を短期間で乗り換える行為への対策案をまとめた。通信会社が契約時に一括で特典を出す現行ルールを見直し、最長１年の分割付与を認める。利用者の囲い込みにはならない範囲で、より長期の契約を促す狙いだ。対策の正式決定を経て、２０２６年度内の制度導入を目指す。（須永光）「ホッピング」電気通信事業法では、端末購入を伴わない携帯電話の回線