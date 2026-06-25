25日発表の『オリコン上半期ランキング2026』で、8人組グループ・timeleszの新体制初のドームツアーを収めた映像作品が、『作品別売上数部門』の『映像ランキング』3部門同時1位を獲得。メンバーがコメントを寄せました。映像作品『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』は、2025年12月に大阪・京セラドーム、2026年1月に東京ドーム、さらに追加公演として2月に東京ドームで開催された計6公演のツアーの模様を