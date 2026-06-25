クールジャパン機構は、累積赤字が540億円を超えたことを発表しました。日本の文化を海外に発信することを目的に設立された「クールジャパン機構」が、2025年度の決算を発表しました。最終損益は約157億円の赤字になり、2025年度までに累積赤字を426億円にする目標を達成できませんでした。国や民間企業が出資しているクールジャパン機構をめぐっては、これまでも赤字の拡大が問題となるなか、16日の会見で赤沢経済産業大臣が「累