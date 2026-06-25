抜かれても地下茎が残ると再び再生し、放置するとあっという間に増えすぎてしまうドクダミ。そんな厄介な雑草ですが、抜かなくても葉をハサミで切るだけで弱らせることができる――。ある男性が投稿した比較実験の動画がYouTubeで48万回以上再生され、「とても参考になりました！」「やってみます」「役に立つ情報をありがとうございます」などのコメントが寄せられています。【写真】ポイントは「ドクダミの葉を切る」こと動画を