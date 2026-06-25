「第二の播但道」ルートの一部が完成 将来は「20kmの高規格道路」に兵庫県西脇市で工事が進めていた国道175号「西脇北バイパス」が、2026年6月13日に全線開通しました。どのようなバイパスで、開通してどう便利になったのでしょうか。国道175号は、兵庫県明石市から北上し、JR加古川線やJR福知山線、京都丹後鉄道 宮福線を並行するように三木や丹波、福知山を通って京都府舞鶴市に向かう約130km弱の道路です。【画像】超便