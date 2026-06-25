◆ 先制点を許した痛恨の連携ミス24日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、中日の挟殺プレーを巡る連携ミスについて取り上げた。解説を務めた佐伯貴弘氏と辻発彦氏が、プレーの問題点を指摘した。場面は2回二死一塁。DeNA梶原昂希の中前安打で一塁走者・宮下朝陽が三塁へ進塁。その後、打者走者の梶原が二塁を狙ったところで中日は一、二塁間のランダウンプレーに持ち込んだが、連係が乱れ、一塁走者の生還を許し