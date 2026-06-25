日本代表の森保一監督が現地６月24日、翌日に開催される北中米ワールドカップ・グループステージ第３節のスウェーデン戦に向けて、会場のダラス・スタジアムで前日会見を実施した。ここまで１勝１分けで首位オランダと勝点４で並び、得失点差で２位の日本は、首位通過なら、チュニジア戦でホームの雰囲気を味わったメキシコのモンテレイで、２位なら移動距離の少ないアメリカのヒューストでラウンド32を戦う。その点について