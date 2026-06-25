勝点４で迎えるグループステージ最終戦のスウェーデン戦。その状況は、森保一監督がコーチとしてベンチ入りした2018年ロシア・ワールドカップのポーランド戦と少なからず重なる。ロシア大会の日本は、第２戦終了時点で１勝１分の勝点４。今回の北中米ワールドカップでも、日本は２試合を消化して勝点４を獲得しており、決勝トーナメント進出が見える位置で最終戦に臨んだ。共通しているのは、最終戦で「勝利」と「２位以内」