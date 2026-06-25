札幌・東警察署は2026年6月24日、暴行の疑いで、札幌市東区に住む自称・会社員の男（61）を現行犯逮捕しました。男は6月24日午後0時30分ごろ、札幌市東区北41条東1丁目付近の路上で、札幌市東区に住む解体業の男性（61）に対し、肩を手で掴む暴行を加えた疑いが持たれています。午後0時40分ごろ、男が暴行に及ぶ姿をパトロール中の警察官が現認し、逮捕に至りました。警察によりますと、男と被害にあった男性は知人関係で、