◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表は24日（日本時間25日）、米テキサス州ダラスで全体練習を行い、25日（同26日）の第3戦スウェーデン戦に向けて最終調整した。メンバーを大幅に入れ替える可能性があり、FW小川航基（NECナイメヘン）は大会初先発が有力。「今の日本なら得点を取れる選手がそろっていると思う。後ろがゼロで抑えれば必然的に勝ち点3が見える」と集中力を高めた。スウ