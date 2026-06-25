【ニューヨーク共同】24日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比22銭円安ドル高の1ドル＝161円74〜84銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1353〜63ドル、183円70〜80銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が年内に利上げするとの見方から、円売りドル買いの動きが優勢だった。