9人組グループ・Snow Manの楽曲『BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！』が、25日発表の『オリコン上半期ランキング2026』、「作品別売上数部門」のシングルランキングで1位を獲得しました。期間内売り上げは96.1万枚です。Snow Manの同ランキング1位獲得は、2021年度、2022年度、2024年度に続く自身通算4回目で、通算4度の上半期シングルランキング1位獲得は男性アーティスト史上初となりました。本作は、今年度最高初週売り