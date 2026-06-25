駅の女子トイレに侵入した疑いで、最高裁判所の事務官の男が逮捕されました。最高裁の事務官・藤井敦史容疑者（42）は2026年1月、神奈川・横浜市西区の新高島駅の改札内にある女子トイレに侵入した疑いがもたれています。盗撮目的とみられ、藤井容疑者は「女子トイレに入ったことは間違いないが、入った時の記憶はありません」と話しているということです。