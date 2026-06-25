24日に線状降水帯が発生した薩摩地方では、25日夕方にかけて激しい雨が断続的に降る見込みで引き続き、土砂災害に厳重な警戒が必要です。 梅雨前線の影響で24日、県内に発達した雨雲がかかり続け、薩摩地方では線状降水帯が発生し、薩摩川内市といちき串木野市では100ミリを超える猛烈な雨を観測しました。 22日の降り始めからの雨量は25日午前5時時点で川内で202ミリ、阿久根で196ミリ、出水で182ミリです。 県内では25日午