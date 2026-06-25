【女子旅プレス＝2026/06/25】奈良県奈良市に、国の重要文化財「旧奈良監獄」を再生したラグジュアリーホテル「星のや奈良監獄」が、6月25日に開業。約100年の歴史が息づく地に、明治の意匠と現代のもてなしが共鳴する、贅沢な空間を提供する。【写真】「星のや奈良監獄」全貌公開◆「明けの重要文化財」をコンセプトに誕生明治政府が国の威信をかけて建設した「明治五大監獄」のうち、唯一全貌を遺す「旧奈良監獄」が、現代の寛ぎ