『週刊プレイボーイ』27号は6月22日に発売！ 葉月つばさが、6月22日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』27号に登場！ 葉月つばさ ©安藤マミコ／集英社 【プロフィール】葉月つばさ（はづき・つばさ）1998年6月16日生まれ青森県出身趣味＝裁縫、サイクリングフリーで活動するグラビアアイドル。成人向けマンガ雑誌『COMIC快楽天』（ワニマガジン社）でコラム連載を