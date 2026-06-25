矢澤サエが、イメージDVD『矢澤サエPure Smile』（竹書房）を6月26日にリリース。今作のテーマは、ちょっぴり大人な世界観。年齢を重ねて変化していく彼女の、リアルな輝きが詰め込まれた。これまでのピュアなイメージから、一歩踏み出した姿に注目が集まる。 矢澤サエ ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 作中で魅せるのは、大人っぽさと幼さが絶妙に入り混じった表情だ。