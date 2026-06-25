トレンドよりも骨格「地方の田舎のイオンモールでよく見かけるこういう格好の人本当に嫌い」Xへの投稿をきっかけに勃発した「おじさんのファッション」論争。前編では、ファッションのトレンドよりも前に、自身の骨格を知ることが大切だ、というイメージコンサルタント、テート小畠利子さんの解説を見た（関連記事：「イオンモールおじさん」論争で忘れられている服選びの重要ポイントロンドン在住イメージコンサルタントの指