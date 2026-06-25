イオンモールのおじさんに「本当に嫌い」顔の美醜や毛髪の多寡についての言及は論外として、他人の容姿についてあれこれ言うことには慎重にならなければならない時代、あるXへの投稿が大きな波紋を呼んでいる。「地方の田舎のイオンモールでよく見かけるこういう格好の人本当に嫌い」匿名アカウントによるこの投稿に添えられたのは「こういう格好」のAI画像。30〜40代くらいの男性の見た目は以下のようなものだった。・ブルー