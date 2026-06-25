7人組グループ・BTSの最新アルバム『ARIRANG』が、25日発表の『オリコン上半期ランキング 2026』で2冠を獲得。喜びのコメントを寄せました。今回、『ARIRANG』が獲得したのは『作品別売上数部門』の『アルバムランキング』と『合算アルバムランキング』。『アルバムランキング』での期間内売り上げは72.8万枚。海外男性アーティストによる同ランキングの期間内売り上げ70万枚超えは、2004年度のクイーン『クイーン ジュエルズ〜ヴ