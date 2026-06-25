タレントのモト冬樹（75）が22日、自身のブログを更新。毎朝の習慣になっているという手作りのコールスローのレシピを紹介し、反響を呼んでいる。【写真】「本当に体調がよくなります」モト冬樹が健康維持のために習慣としている手作りの朝食メニュー「習慣になったコールスロー」と題した投稿で、モトは「またまたコールスローを作りました」と報告。「起きてからこれをいただくのが習慣になってしまっていて」と、健康維持の