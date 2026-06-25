気象台は、25日午前6時35分に、レベル３土砂災害警報を柳井市に発表しました。東部では、土砂災害に警戒してください。【土砂災害警報（発表中）】■下関市●レベル２土砂災害注意報■宇部市●レベル２土砂災害注意報■山口市●レベル２土砂災害注意報■萩市●レベル２土砂災害注意報■防府市●レベル２土砂災害注意報■下松市●レベル２土砂災害注意報■岩国市●レベル２土砂災害注意報■光市●レベル２土砂災害注意報■長門市●