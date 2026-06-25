スイス―カナダ後半、チーム2点目のゴールを決め喜ぶスイスのマンザンビ＝バンクーバー（ロイター＝共同）スイスが後半に攻勢を強めた。同1分、右サイドで縦パスを受けたマンザンビがクロスを送り、バルガスが右足で先制。12分にエンボロの好パスをマンザンビが蹴り込み加点した。カナダは同31分、P・デービッドがサリバのクロスを右足でうまく押し込んだが、反撃は届かず。堅守の前半から一転、後半の立ち上がりに守りでほこ