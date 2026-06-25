政府は、中国・遼寧省大連で日本人2人が相次いで中国当局に拘束されたと発表しました。拘束されたのは先月18日と25日で、いずれも「国家輸出入禁止貨物密輸罪」の疑いが持たれています。■大手電機メーカー社員2人 レアアース輸出の疑い日本政府も中国政府も、拘束された日本人が具体的に何をしたのか詳細は明らかにしていません。「国家輸出入禁止貨物密輸罪」とは、中国の税関の監視を逃れて輸出入が禁止されている物品などを国