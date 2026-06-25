キャリア官僚の男が、知人女性の名誉を傷つけた疑いで逮捕されました。経済産業省のキャリア官僚・伊藤正雄容疑者（53）は3月、出会い系サイトで知人女性になりすまし、女性の名誉を傷つけるメッセージを複数の男性に送った疑いが持たれていて、容疑を認めているということです。経産省は「誠に遺憾です。捜査に最大限協力してまいります」としています。