5月の左鎖骨骨折というアクシデントを乗り越え、グループリーグ第2戦のチュニジア戦でW杯デビューを飾った日本代表MF鈴木唯人(フライブルク)が、コンディションをさらに上げながらチームの力になろうとしている。スウェーデン戦前日の取材では、その一歩が大きな自信につながったことを明かした。「鎖骨が折れてからコンディションも個人的には納得できるものではなかったけど、試合に出させてもらって吹っ切れた感覚はある。