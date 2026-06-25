グループリーグ2試合で1ゴール1アシストを記録し、日本代表の攻撃を牽引しているMF中村敬斗(スタッド・ランス)が、スウェーデンとの第3戦へ向けて意気込んだ。チームは引き分けでも2位以内が確定する状況だが、最初に狙うのはあくまで首位通過だ。試合前日の公式練習後、中村は「もちろん引き分けでも2位通過ですし、全然悪くない」と冷静に状況を分析しつつも、「最初からそんな気持ちは一切なく、勝って1位通過を狙いに行く