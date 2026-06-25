日本代表の森保一監督が24日、北中米W杯グループリーグ第3戦スウェーデン戦(25日、ダラス)の前日会見に出席し、スウェーデン記者の「スウェーデンの弱点は見つかったか?」という質問に答える形で対戦相手のグレアム・ポッター監督に言及した。ポッター監督は昨年10月、スウェーデン代表の監督に就任。同11月からの欧州予選では未勝利のままフィニッシュしたが、今年3月のプレーオフでウクライナとポーランドを連破し、2大会ぶ