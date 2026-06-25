北中米W杯グループリーグ第3戦スウェーデン戦に向けた日本代表の森保一監督の前日会見では、試合に直接関係のないアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ(インテル・マイアミ)に関する珍しい質問が飛び出した。質問はメッシがこの日、39歳の誕生日を迎えたことに触れながら「メッシのような選手が健在であり続けていることにどのような感想を持っているか」という趣旨のもの。しかし、これまで「W杯優勝」という目標を掲げてきた