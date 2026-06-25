現地時間25日(日本時間26日)のグループリーグ最終戦でスウェーデン代表と対戦する日本代表の森保一監督が24日、試合会場のダラススタジアムで公式会見に出席した。すでに勝ち点4を獲得している日本は試合前の時点でグループリーグ突破が決まる可能性があるほか、スウェーデンに引き分け以上で自力での2位以内が確定。仮に敗れて3位になったとしても3位通過できる可能性が高い状況にある。「1位抜けできるのか、はたまた3位で決勝