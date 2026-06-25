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【北中米W杯グループリーグ第3節】(シアトル)ボスニア・ヘルツェゴビナ 3-1(前半2-1)カタール<得点者>[ボ]ケリム アライベゴヴィッチ(29分)、オウンゴール(34分)、エルミン マフミッチ(80分)[カ]ハッサン アル ハイドス(42分)<警告>[ボ]エルミン マフミッチ(82分)[カ]アフメド ファティ(78分)観衆:66,925人└18歳躍動のボスニア・ヘルツェゴビナ!40歳の大エースジェコも得点に絡み、カタール退けGL突破に望みつなぐ