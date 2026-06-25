[6.18 W杯B組第3節 ボスニア・ヘルツェゴビナ 3-1 カタール シアトル]北中米ワールドカップは現地時間24日、B組第3節のボスニア・ヘルツェゴビナ代表対カタール代表を行い、3-1でボスニア・ヘルツェゴビナが勝利した。この結果、ボスニア・ヘルツェゴビナが予選1勝1分1敗で3位が確定し、グループリーグ突破の可能性を残した。1分2敗の勝ち点1に終わったカタールは予選敗退となった。前半29分に試合が動く。左サイド中央寄りで