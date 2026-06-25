[6.25 北中米W杯GL第3節 スイス 2-1 カナダ バンクーバー]2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のグループB第3節が25日に行われ、スイス代表は開催国のカナダ代表に2-1で勝利した。2位から首位に浮上し、4大会連続で決勝トーナメントに進出。カナダも2位で史上初のグループリーグ突破を決めた。前節終了時点で両チームとも1勝1分けの勝ち点4。得失点差で上回るカナダが1位、スイスが2位で今節を迎えた。長短のパスを駆使