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【北中米W杯グループリーグ第3節】(バンクーバー)スイス 2-1(前半0-0)カナダ<得点者>[ス]ルベン・バルガス(46分)、ヨハン・マンザンビ(57分)[カ]プロミス・デビッド(76分)<警告>[ス]グラニト・ジャカ(32分)[カ]サイル・ラリン(32分)、リアム ミラー(87分)観衆:52,497人└スイスが頂上決戦を制して逆転首位通過! 敗れた開催国カナダも史上初の決勝T進出