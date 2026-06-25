[6.25 北中米W杯グループリーグ第3節](アトランタ)※07:00開始<出場メンバー>[モロッコ]先発GK 1 ヤシン・ブヌDF 2 アクラフ・ハキミDF 18 チャディ・リアドDF 25 レドゥアン ハルハルDF 26 アナス・サラーエディンMF 4 ソフィアン・アムラバトMF 10 ブラヒム・ディアスMF 11 イスマエル・サイバリMF 23 ビラル・エル・カンヌスMF 24 ニール・エルアイナウイFW 20 アユーブ エル カービ控えGK 12 ムニルGK 22 アハメド タグ