[6.25 北中米W杯グループリーグ第3節](マイアミ)※07:00開始<出場メンバー>[スコットランド]先発GK 1 アンガス・ガンDF 3 アンドリュー・ロバートソンDF 13 ジャック・ヘンドリーDF 22 ネイサン・パターソンDF 26 スコット・マッケンナMF 4 スコット・マクトミネイMF 7 ジョン・マッギンMF 17 ベン・ドークMF 19 ルイス・ファーガソンMF 23 ケニー・マクリーンFW 20 ローレンス・シャンクランド控えGK 12 リアム ケリーGK 21