日本唯一のアプト式鉄道であり、エメラルドグリーンの湖上に浮かぶ姿が美しい「奥大井湖上駅」など、唯一無二の絶景で旅人を魅了し続ける大井川鐵道井川線（南アルプスあぷとライン）が、次世代へ向けてあまりにも大胆な決断を下しました。大井川鐵道は、2026年7月1日（水）より、井川線の運行形態を乗車そのものを体験型エンタテインメントとする「観光鉄道」へとリビルドします。これにより、これまでの乗車区間運賃から、一律「