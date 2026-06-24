「スワロフスキー（Swarovski）」が、「くまのプーさん」の100周年を記念したホームコレクションを発売した。スワロフスキーの公式オンラインストアおよび店舗で扱っている。【画像をもっと見る】同コレクションでは、作品に登場するキャラクターをスワロフスキーのクリスタルで再解釈したオブジェをラインナップ。プー（6万4350円）、イーヨー（6万4350円）、ティガー（6万4350円）、ピグレット（2万6400円）を揃える。各アイ