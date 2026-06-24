「ラデュレ（LADURÉE）」が、コンセプトショップ「カフェ・ラデュレ」を埼玉・大宮にオープンする。開店日は7月24日。【画像をもっと見る】同店は、7月9日にオープンするカフェ・ラデュレ 名古屋ラシック店に続く日本2号店。ブランドを象徴するピンクとグリーンを基調とした店内では、マカロンやウジェニー、焼き菓⼦、コーヒー、紅茶のほか、カフェ・ラデュレでのみ提供するフィンガーパティスリー、サンドイッチ