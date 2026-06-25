◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク 8-5 オリックス(24日、みずほPayPayドーム)ソフトバンク・正木智也選手がヒーローインタビューに登場し、この試合で放った初回先頭打者ホームランを振り返りました。初回、オリックス先発・田嶋大樹投手が2球目に投じたカットボールを引っ張ると、鋭い打球はレフトへ一直線。打球速度188.5キロの一発でチームに勢いをもたらしました。なおMLB・ドジャースの大谷翔平選手は、今季最速の打球速度