プルスリーガ（ポーランド1部）のルブリンのクシシュトフ・スクビシェフスキ会長が、ポーランド『TVPSPORT』のインタビューで、髙橋藍との契約についての裏側を明かしている。 今シーズンのプルスリーガでは準優勝、チャンピオンズリーグでベスト8という結果を残した強豪・ルブリン。このオフには日本代表アウトサイドヒッターの髙橋と日本代表リベロの小川智