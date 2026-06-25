カナダに競り勝ち喜ぶスイスの選手たち＝バンクーバー（ロイター＝共同）【ダラス共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で、1次リーグF組の日本は25日午後6時（日本時間26日午前8時）からダラス競技場でスウェーデンとの最終戦に臨む。日本はここまで1勝1分けの勝ち点4で、勝つか引き分けると決勝トーナメント進出が決まる。大会第14日は24日、BCプレース・バンクーバーなどで1次リーグ各組最終戦が行われ、B